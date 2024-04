La salvezza come punto imprescindibile per programmare la prossima stagione e puntare al consolidamento della Serie A. Così Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha spiegato ai microfoni di Radio Sportiva gli obiettivi per il futuro.

In particolare, Bonato ha fatto alcune dichiarazioni che stanno facendo sognare i tifosi. In particolare sulla permanenza di Claudio Ranieri e Yerri Mina.

“La volontà della società è quella di confermare lo staff tecnico. Con Ranieri abbiamo iniziato un percorso e vorremmo consolidare la presenza nella categoria con lui. Mina? Abbiamo un’opzione a nostro favore, da parte sua c’è stata un’apertura. L’operazione sarebbe già definita, il rinnovo è in mano nostra. Ma tutto dipende dalla salvezza“.

