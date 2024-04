Ennesimo attentato incendiario in Sardegna. Questa volta è toccato a Sassari, dove attorno alle due di questa notte i Vigili del fuoco sono intervenuti in via IV Novembre per l’incendio di un’auto e di un furgone cassonato.

Da quanto si è appreso, il veicolo, una Mini 3 porte, coinvolto sarebbe di proprietà dell’avvocata Alessandra Delrio. La conferma dell‘atto volontario è arrivata con il ritrovamento di tracce di liquido infiammabile sull’auto.

Ingenti i danni, ma fortunamente non si segnalano persone coinvolte.

Cause in accertamento, sul posto anche i Carabinieri.

