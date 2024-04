Un’intervista tutta sarda, quella rilasciata da Jacopo Cullin alla giornalista Elvira Serra per 7Corriere, magazine del Corriere della Sera.

Durante il tu per tu, immortalato sui social in una delle terrazze con vista panoramica nel quartiere di Castello, a Cagliari, l’attore ha raccontato anche del suo incontro con il mito rossoblù Gigi Riva.

“Ho girato un cortometraggio con lui per gli Special Olympics del 2013 – ha rivelato l’interprete cagliaritano – In realtà avevo già fatto tutto, mancava solo lui, che ancora non sapeva cosa avevo in mente. Gli ho fatto un’imboscata da Giacomo, suo ristoratore di fiducia a Cagliari. Quando ci siamo ritrovati fuori, perché doveva fumare, ha visto che i passanti chiedevano le foto anche a me, non solo a lui, e che pure io ero molto tranquillo, come lui. Credo abbia deciso così, vedendomi molto normale, non artefatto”.

“Si è fidato” ha detto sempliceimente Cullin, che ha poi risposto a una domanda che si son fatti molti dei suoi fan e conoscenti: “Perché non c’ero ai suoi funerali? Non stavo bene, avevo avuto un’influenza devastante. In tanti mi hanno chiesto di fare dichiarazioni, di partecipare a trasmissioni, di scrivere un ricordo. Ma conoscendolo, sapevo che avrebbe apprezzato più di tutto il silenzio. Ho scritto solo un post sui social, di getto, piangendo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it