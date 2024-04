Tore Piana, ex consigliere regionale e attuale presidente del Centro studi agricoli, non correrà per la carica di sindaco di Sassari alla guida della lista Sassari Unita.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Piana. Il motivo sarebbe dovuto alla volontà di non disperdere voti. In particolare in un movimento in cui la lista che guida sta avendo interlocuzioni con i candidati Mariotti, Mascia e Brianda.

