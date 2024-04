Mister Claudio Ranieri presenta la sfida Genoa-Cagliari e intanto deve fare i conti con un’assenza importante. Non ci sarà infatti Nicolas Viola, fermato da una distrazione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Le parole del tecnico in conferenza stampa:

Mentalità. “Siamo programmati mentalmente: ogni partita è decisiva. Ancora nulla è certo, affrontiamo una squadra che gioca bene e che si è salvata con largo anticipo, sappiamo cosa ci attende. All’andata abbiamo vinto 2-1 ma gli ultimi dieci minuti hanno avuto tante palle gol, conosciamo la loro forza”.

L’avversario. “Il Genoa sa giocare a casa, ha ottimi giocatori, sa quando ripartire velocemente, poi supportata dal proprio pubblico. Sarà una partita che dovremo leggere molto bene”.

I singoli. “Oristanio sta bene, sta bene anche Lapadula e deciderò all’ultimo. Makoumbou? Non mi è sembrato in flessione, ma quando sei chiamato a cantare e portare la croce non sempre tutto riesce, però ci faccio molto affidamento. Petagna? Non lascio nessuno indietro. Tra poco rientrerà anche Mancosu. Voglio averli tutti a disposizione per poter scegliere in serenità”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it