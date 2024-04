A Cagliari, sabato 27 aprile, si è tenuta la conferenza stampa per presentare il progetto Libertà di Cateno De Luca, che si presenterà alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno 2024.

Il leader di Sud chiama Nord e federatore della lista ha tenuto a sottolineare, nel corso dell’incontro, come il partito abbia assunto un ruolo primario in Sicilia, come forza autonomista e civica. “Abbiamo vinto sempre contro tutti. Io oggi sono il sindaco di Taormina, quinto comune siciliano. Ho sempre vinto contro l’oligarchia dei grandi partiti”.

Per De Luca, la Sardegna deve iniziare a rendersi autonoma, in particolare dal governo nazionale guidato dal centrodestra.

“La Sicilia come la Sardegna sono state tradite da una politica che non ha dato le risposte che aspettavamo. In Sicilia oggi ritorna la propaganda del Ponte e chissà che anche in Sardegna non arrivi la proposta di una qualche opera avvenieristica… magari un ponte anche qui nel nome di Verdini. Adesso la risposta che i sardi devono dare è andare a votare contro quei sistemi che potevano modificare anche in questo caso lo status della Sardegna e non lo hanno mai fatto. Abbiamo visto qual è la considerazione che la politica romana ha della Sardegna: zero più iva“.

In Sardegna, la candidata è Barbara Ficus, espressione del Popolo della famiglia, federata alla lista Libertà.

