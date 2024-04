In questi giorni, la premier Giorgia Meloni ha annunciato la sua candidatura per le Europee 2024. Sarà capolista in tutte le circoscrizioni, comprese le isole.

In merito, il parlamentare di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda ha espresso tutto il suo giubilo per la candidatura della leader del partito.

“La candidatura di Giorgia Meloni ci riempie d’orgoglio, soprattutto per l’importanza di queste elezioni europee e dimostra ancora una volta come il nostro Presidente è rimasta la militante politica che non ha paura di misurarsi con il consenso dei cittadini. Oggi ha indicato alcuni dei punti del nostro programma, anche sui trasporti e sulla transizione energetica. Giorgia Meloni ci chiede un impegno e siamo pronti alla sua chiamata”

