Reazione d’orgoglio della Dinamo Sassari che vince nettamente a Scafati per 99-74. Uno scatto importante dopo le ultime due sconfitte e la strigliata ricevuta dal presidente Stefano Sardara.

La Dinamo ha condotto la gara, in vantaggio dal primo al quarantesimo minuto. Importantissimo aver tirato con alte percentuali dall’arco (18/31 da 3 punti), in particolare con la miglior prestazione in stagione di Kruslin.

Senza storia gli ultimi dieci minuti con la Dinamo che gestisce il vantaggio e non ha problemi ad arrivare in fondo con una netta vittoria 99-74.

