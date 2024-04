Nel weekend sono scattate parecchie multe a Cagliari a causa del parcheggio selvaggio in via Roma. Cagliaritani e non, approfittando della parte chiusa per i cantieri, hanno pensato bene di sostare davanti ai portici.

A darne testimonianza diversi residenti del quartiere Marina. Che denunciano come le sanzioni non abbiano fermato i parcheggi abusivi. Come racconta Antonio:

“Sabato notte la polizia locale ha fatto bene il suo lavoro. In tanti hanno parcheggiato la macchina e poi sono andati a mangiare nei ristoranti e trattorie. Nonostante ciò, domenica notte la strada era di nuovo piena di macchine in sosta. Sinceramente non sappiamo che razza di senso civico abbiano queste persone. Che bloccano una via solo perché devono andare a cena. Se qualcuno dovesse sentirsi male, una ambulanza non può entrarci e non può soccorrere nessuno”.

