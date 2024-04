Blitz della Squadra Mobile ieri nel quartiere Cep a Cagliari. I Falchi hanno fatto irruzione in un’abitazione tenuta d’occhio da tempo per sospette attività illegali, arrestando un uomo di 32 anni e la sua compagna di 30 anni per spaccio di droga.

All’interno dell’edificio il 32enne è stato sorpreso mentre cercava di liberarsi della droga, così come poco distante è stata fermata anche la ragazza intenta a liberarsi di altre dosi di cocaina. Sequestrati 21 grammi circa di eroina, cocaina e speedball, già pronti per essere immessi sul mercato.

Accertata poi la presenza di un sistema di videosorveglianza per monitorare l’esterno dell’appartamento. Recuperati poi dei bilancini e il materiale per confezionare la droga, oltre 2.200 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. La coppia è finita ai domiciliari.

