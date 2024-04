“Parlare dopo una retrocessione è doloroso. Smetto di giocare e sono orgoglioso di farlo anche così. Mi sento di aver dato tutto, il mio obiettivo era smettere in Sardegna“. Così Daniele Dessena dopo la sconfitta del suo Olbia per 4-1 contro la Spal nell’ultima giornata del campionato di Serie C annuncia il proprio ritiro dal calcio giocato.

Per lui 10 anni a Cagliari e quasi due a Olbia, con cui poco tempo fa firmò anche un rinnovo biennale. “Una decisione che non significa abbandonare la nave. Lo avrei fatto anche se ci fossimo salvati” spiega l’ex capitano del Cagliari. E sul futuro: “Mi piacerebbe fare l’allenatore. Ma vediamo, ora si inizia da zero”.

