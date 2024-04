L’appuntamento è per le ore 17, le tensioni non mancheranno. Il caso della lista di Azione a sostegno di Massimo Zedda a Cagliari ha creato non poco nervosismo all’interno del Campo Largo, in primis tra le file del Movimento 5 Stelle che chiede spiegazioni all’ex sindaco e candidato per le elezioni dell’8 e 9 giugno.

Stasera il vertice della coalizione che, in occasione della scelta del candidato per Palazzo Bacaredda, aveva ribadito il no all’ingresso di partiti che appoggiarono Renato Soru alle Regionali, aprendo alle sole liste civiche. Il partito di Carlo Calenda, invece, non solo rappresenta un avversario dei 5 Stelle a livello nazionale ma proprio con il patron di Tiscali è andato a braccetto alle elezioni del 25 febbraio.

Per Zedda una situazione a dir poco scomoda che rischia di spaccare il Campo Largo, con i pentastellati pronti a uscire portandosi dietro diverse sigle di sinistra che ugualmente non hanno visto di buon occhio l’apertura all’appoggio di Azione.

