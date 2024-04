Cambiano le modalità di prenotazione per gli ospedali San Giovanni di Dio, a Cagliari, e al Policlinico Duilio Casula, a Monserrato.

Da oggi è attivo lo 070 4677974 che diventa il numero unico per tutte le prenotazioni nelle strutture dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari.

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 ed è possibile prenotare visite specialistiche, appuntamenti per il ritiro dei farmaci (solo per i pazienti in cura al San Giovanni di Dio e al Policlinico Duilio Casula), esami diagnostici, analisi di laboratorio e visite intramoenia.

Per la prenotazione delle visite specialistiche con il sistema sanitario regionale è disponibile anche lo 070474747.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it