Ecco i candidati sardi in corsa per le elezioni europee che si terranno l’8 e il 9 giugno prossimi.

I nomi certi dovrebbero essere dieci, di cui cinque donne e altrettanti uomini, ma ci sono ancora 48 ore di tempo per inserire nuovi nomi nella rosa dei candidati.

Come si sa, per la circoscrizione delle Isole, gli 8 seggi dovranno essere divisi tra Sardegna e Sicilia, ed essendo la seconda più avvantaggiata in termini di numeri demografici, va da sé che è probabile che la maggioranza dei seggi verranno occupati da rappresentanti siculi.

Tutto dipenderà dalle alleanze fra regioni che i candidati riusciranno a realizzare.

Giorgia Meloni sarà capolista anche nelle Isole (così come nelle altre quattro circoscrizioni nazionali) per un effetto-traino stimato in un tre per cento. Per Fratelli d’Italia, con capolista Giorgia Meloni, sarà il deputato Salvatore Deidda a correre per il Parlamento europeo. A sfidarlo ci sarà Michele Cossa, che è riuscito a riunire attorno a sé Riformatori, Forza Italia e Noi Moderati.

Il PD punta su Angela Quaquero, cagliaritana classe ’53, ex presidente della Provincia di Cagliari.

Il M5s, oltre alla manager sassarese Cinzia Pilo, molto impegnata nel sociale che correrà in abbinata col capolista siciliano Giuseppe Antoci, punta sull’algherese Matteo Porcu, operatore turistico, il più votato nelle consultazioni online.

I RossoVerdi scelgono Francesco Muscau, coordinatore regionale dei Verdi.

La Lega ha deciso per l’ex senatrice Lina Lunesu, che avrà il compito di risollevare le sorti del Carroccio dopo l’esito sotto le aspettative alle ultime elezioni regionali.

Pace, terra e dignità, il movimento fondato da Michele Santoro, che sarà capolista nel collegio Sicilia-Sardegna, avrà due candidati sardi: l’indipendentista Elisa Monni (Liberu) e Gianni Fresu, studioso di Antonio Gramsci.

Per Stati Uniti d’Europa correrà l’ex assessora regionale Anita Pili, mentre Sud chiama Nord, guidato da Cateno De Luca, candiderà Barbara Figus, portavoce in Sardegna del Popolo della famiglia.

