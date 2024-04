Pochi minuti e poi il Cagliari scenderà in campo per il confronto contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris. Una partita che appare cruciale per gli uomini di Ranieri: un risultato positivo potrebbe mettere una seria ipoteca sulla salvezza con diverse giornate d’anticipo.

Ecco l’undici che il tecnico rossoblù ha scelto:

Scuffet tra i pali; Obert, Hatzidiakos, Wieteska e Augello in difesa; Di Pardo, Deiola, Prati a centrocampo; Gaetano e Oristanio agiranno alle spalle di Shomurodov.

In panchina Mina, che ha accusato problemi fisici negli ultimi giorni.

