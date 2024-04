Claudio Ranieri non fa drammi dopo la sconfitta con il Genoa. Anzi, il rammarico è per le assenze, che secondo il tecnico sono state decisive per le sorti della gara. Ecco le sue parole a Dazn.

I meriti del Genoa. “Ha meritato, a noi non è riuscito niente. Peccato perché volevamo fare almeno un punto. Thorsby è stato un fattore, messo quasi come punta ci ha fatto male. Rinnovo i miei complimenti a Gilardino per quello che ha fatto con la sua squadra”

Le assenze. “Mina ci ha dato tanto. Ci è mancato. Ma mancava molta gente, chi per infortuni chi per influenza”

La sfida col Lecce. “Sarà una partita dal peso incredibile. Loro sono quasi salvi, noi ancora non ci siamo. Dobbiamo fare del nostro meglio. Dobbiamo avere la voglia di salvarci”

