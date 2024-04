Un malore fatale è costato la vita a un uomo di Alghero.

Il tragico episodio è accaduto ieri sera nel quartiere cittadino di Sant’Agostino.

Nonostante l’immediato intervento dell’elisoccorso, per l’uomo non c’è stato niente da fare: è morto per un attacco cardiaco.

