Una lite finita con una coltellata inferta dalla compagna all’allora fidanzato.

Per questo una donna di 55 anni, algherese, è stata rinviata a giudizio, ieri mattina in Tribunale a Sassari, dalla giudice Sara Pelicci con l’accusa di lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma.

I fatti risalgono allo scorso anno in un’abitazione nella cittadina catalana: la coppia stava avendo una discussione con toni più accesi del solito, finché l’uomo si alza per uscire dalla stanza e la donna lo colpisce col coltello da cucina.

L’ex compagno ha dovuto subire 15 giorni di cure mediche. Dopodiché ha subito sporto querela contro l’allora fidanzata che, dopo un anno e mezzo, vorrebbe ritirare. Ma a causa dell’aggravante dell’arma non sarà possibile per via della legislazione corrente.

L’imputata quindi andrà a processo.

