Tensione nella serata di ieri a Cagliari per la cerimonia di commemorazione di Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù – gruppo di matrice neofascista – ucciso nel 1975 da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia operaia.

Un gruppo composto da un centinaio di antifascisti ha provato a raggiungere la piazzetta di fronte al Tribunale, dedicata proprio a Ramelli e inaugurata poco più di un mese fa dall’ex sindaco Paolo Truzzu, dove era in corso la manifestazione in ricordo del giovane.

Il contro corteo è partito da piazza Garibaldi per poi girare verso via Oristano, per provare a imboccare via Deledda e arrivare così alla piazzetta. Ad attenderli però c’erano le forze dell’ordine in tenuta antisommossa.

Niente scontri tra poliziotti e manifestanti, ma qualche momento di tensione: il corteo si è spostato poi verso via Sonnino.

La targa dedicata a Ramelli è stata imbrattata nella notte, per poi essere ripulita dai militanti.

