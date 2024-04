Mercoledì 1° maggio 2024, a partire dalle ore 5 fino alla riapertura al traffico della zona centrale della città interessata dall’evento, le linee del Ctm 1, 5/11, 7, 8A, 9, 10, 30R, 31R, M, PF e PQ modificheranno il percorso come di seguito riportato.

Le altre linee (non riportate) non subiranno variazioni.

La zona via Roma- piazza Matteotti – largo Carlo Felice piazza Yenne è chiusa al traffico: le linee PF e PQ hanno percorso limitato a viale Diaz, le linee 30R, 31R e M hanno percorso limitato in viale Bonaria ex palazzo Cariplo.

LINEA 1

Direzione F. Gioia

I bus, giunti in viale Trieste, svolteranno in via Pola, proseguiranno nel Corso V. Emanuele, viale Merello, piazza d’Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e via XX Settembre da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Brotzu

I bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza d’Armi, viale Merello, via De Magistris e viale Trento da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA 5/11

Direzione Calamosca

I bus, giunti in viale Trieste, svolteranno in via Pola, proseguiranno in Corso V. Emanuele, viale Merello, piazza d’Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita e viale Bonaria da dove riprenderanno il percorso ordinario.

Direzione Cinquini

I bus, giunti in viale Bonaria, proseguiranno in viale Regina Margherita, viale Regina Elena, viale San Vincenzo e via Is Mirrionis da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEA 7

Percorso limitato a piazza San Rocco

Il bus, in partenza da piazza San Rocco, giunto in via Sulis, proseguirà in viale Regina Elena, via Badas, piazza Arsenale, Porta Cristina, viale Buoncammino, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Elena, via San Giovanni, via San Rocco e piazza San Rocco dove effettuerà il capolinea.

LINEA 8/A

I bus provenienti da Monserrato, giunti in via Is Maglias, proseguiranno in viale Merello, via De Magistris, via Sauro, viale Trieste, via Pola, Corso V. Emanuele, viale Merello e via Is Maglias da dove riprenderanno il percorso ordinario in direzione Monserrato.

Il servizio per Giorgino sarà effettuato con navette dedicate.

LINEA 9

I bus provenienti da Decimomannu, giunti in viale S. Avendrace, proseguiranno in viale Trento, via Sauro e a destra in viale Trieste dove effettueranno il capolinea alla fermata CTM Point per riprendere il percorso ordinario in direzione Decimomannu.

LINEA 10

I bus in uscita da Porta Cristina proseguiranno in viale Buoncammino, viale Merello, via Sauro, viale Trieste, via Pola e Corso V. Emanuele da dove riprenderanno il percorso ordinario in direzione Binaghi.

LINEE 30R- 31R

I bus diretti a Cagliari, giunti in viale Bonaria, proseguiranno in via XX Settembre, effettueranno inversione di marcia alla rotatoria di via Sonnino/XX Settembre, proseguiranno in via XX Settembre e viale Bonaria da dove riprenderanno il percorso ordinario in direzione Quartu. Il capolinea sarà posizionato presso la fermata provvisoria fronte ex Palazzo Cariplo.

LINEA M

Direzione Matteotti

I bus diretti a Cagliari, giunti alla rotatoria di via Sonnino/via XX Settembre, proseguiranno in via Sonnino e viale Bonaria dove effettueranno il capolinea presso la fermata provvisoria a lato dell’ex Palazzo Cariplo.

Direzione San Gottardo

I bus in partenza per Monserrato, dalla fermata provvisoria a lato dell’ex Palazzo Cariplo in viale Bonaria proseguiranno in via XX Settembre da dove riprenderanno il percorso ordinario.

LINEE PF – PQ

I bus diretti a Cagliari giunti in viale Bonaria, proseguiranno in via XX Settembre, via Sonnino e viale Diaz da dove riprenderanno il percorso ordinario in direzione Quartu.

Il capolinea sarà posizionato presso la fermata n. 265 Diaz (uffici Abbanoa).

FERMATE

Fermate soppresse

28 Matteotti (banchina fronte stazione FS – capolinea PF e PQ) 29 Matteotti (banchina fronte stazione FS – capolinea M) 30 (fronte stazione ARST – capolinea 30R e 31R)

Fermate provvisorie

Viale La Plaia, dopo l’incrocio con via Sassari (per la navetta Giorgino)

Viale Bonaria fronte ex Palazzo Cariplo (per le linee 30R e 31R)

Viale Bonaria lato ex Palazzo Cariplo (per la linea M)

Si effettueranno, a richiesta tutte le fermate presenti lungo le deviazioni di percorso.

