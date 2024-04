“Dobbiamo superare questa brutta sconfitta, non possiamo pensare a quello che è successo: mancano quattro partite, ci stiamo giocando la permanenza in Serie A. Dobbiamo pensare solo a noi stessi e al nostro obiettivo”. Così Alessandro Deiola ha commentato la brutta sconfitta per 3-0 subita dal Cagliari contro il Genoa a Marassi.

In casa rossoblù resta l’amarezza per una gara approcciata con ben altre aspettative. “Lottiamo per rimanere in Serie A, adesso sono tutte finali” ha detto ancora Deiola. Le affronteremo senza paura dimostrando che possiamo giocarcela con tutti. Domenica arriva il Lecce, uno scontro diretto fondamentale per il nostro obiettivo: giocheremo in casa, all’Unipol Domus, con i nostri tifosi che ci spingeranno sino all’ultimo minuto. Non possiamo sbagliare”.

E proprio ai tifosi che hanno seguito la squadra anche a Genova dedica un pensiero. “Dobbiamo sempre ringraziare i tifosi, ci dispiace per la brutta prestazione di oggi perché fanno sempre tanti sacrifici per venirci a supportare ovunque: ci sono sempre vicini e sono sicuro che continueranno ad esserlo sino a quando non riusciremo a raggiungere la salvezza, tutti insieme”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it