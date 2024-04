Era stato trovato ferito nei pressi di “Sa Illetta” a Cagliari a inizio marzo 2023. Da allora Arvin, un simil Pit Bull di 7 anni, aspetta ancora una famiglia al Canile municipale di Cagliari in via Po. Maschio di taglia media, dal peso di circa 22 kg, Arvin al momento del ritrovamento era in buone condizioni di salute anche se molto probabilmente era stato investito. Era anche privo di microchip, nonostante fosse chiaramente abituato ad andare al guinzaglio e a stare a contatto con le persone.

Al suo arrivo in canile Arvin è stato visitato e sottoposto ad accertamenti, ha affrontato un intervento chirurgico e adesso è in fase di riabilitazione, ma cammina e corre autonomamente senza difficoltà. Arvin è estremamente affettuoso con le persone, ma come la maggior parte dei Terrier di tipo Bull non va d’accordo con gli altri cani, con i quali assume sempre atteggiamenti ostili e provocatori.

Il Servizio Gestione faunistica del Comune di Cagliari spiega che per lui si cerca una famiglia di persone giovani o adulte, residenti in appartamento o casa con giardino, disposte a fargli fare la giusta attività fisica quotidiana. Si cede in adozione come unico cane, vaccinato e in possesso di regolare microchip.

Per far visita ad Arvin e a tutti gli amici a quattro zampe che aspettano di trovare casa, gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12, previo appuntamento, contattando il Canile via email all’indirizzo di posa elettronica canile@comune.cagliari.it o telefonando ai numeri 070.6778115 o 070.6776469.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it