Nella riunione della Giunta regionale di questa mattina, su proposta dell’assessora della pubblica istruzione Ilaria Portas, la Regione ha stabilito il calendario scolastico per l’annualità 2024/2025. In particolare, la data di inizio delle lezioni è stata individuata per il 12 settembre 2024 per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

La data di termine delle lezioni sarà il 7 giugno 2025, mentre la data di termine delle attività il 28 giugno 2025 per le scuole dell’infanzia. Le singole istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell’infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti, possono deliberare l’anticipazione della data di inizio delle lezioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it