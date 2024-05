Parlare di Cagliari significa parlare della storia di Efisio, il martire guerriero che salvò la città da una delle più drammatiche epidemie della storia d’Europa. Le celebrazioni del Santo avvengono dall’1 al 4 maggio: un’emozione lunga quattro giorni, che accoglie e include migliaia di fedeli da tutta la Sardegna e dal resto del mondo.

Quell’emozione è rappresentata da momenti di raccolta, di preghiera, di condivisione, di relazione umana e spirituale irripetibili. La devozione e l’ammirazione è antica e unica nel suo genere.

Per questo non potevamo non rendere omaggio alla festa solenne più attesa dell’anno. A voi, a tutti voi, in occasione della 368esima edizione, consegniamo un piccolo regalo editoriale: un supplemento cartaceo dedicato a Sant’Efisio, nato da una idea degli editori di Cagliaripad, Massimo Lai e Claudia Erdas, e sposata in toto dal sottoscritto.

Si tratta di uno speciale totalmente gratuito che racconta la Festa, i suoi protagonisti, le celebrazioni e la sua storia. In un racconto che ci porta dal capoluogo dell’Isola fino alla chiesa di Nora, passando per Capoterra.

Potrete così immergervi nel percorso, nei ricordi e nelle emozioni di chi vive in primo piano Sant’Efisio: ecco le interviste all’Alter Nos 2024 (Giovanni Ena) e a quello dello scorso anno (Roberto Mura), il contributo dell’Arciconfraternita di Cagliari, e la storia del pellegrinaggio raccontata dai redattori Francesca Matta e Giacomo Dessì. Non manca un pensiero eccezionale: quello della neo presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, che racconta il suo rapporto con la ricorrenza.

Un supplemento speciale col quale ci auguriamo di fare cosa gradita ai nostri lettori. Buona Festa di Sant’Efis a tutti!

