Marta si è risvegliata. La giovane sedicenne di Sorso era rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta da uno scooter la sera del 25 aprile.

Lo fa sapere la madre della ragazza sui social: “Oggi figlia mia sei rinata una seconda volta”, scrive Francesca Pulino. “Ancora siamo increduli che tu finalmente abbia riaperto gli occhi, al suono della nostra voce tu abbia pianto di gioia e noi con te, e che tu sia finalmente tornata a vivere”.

La giovane si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari dove ha subito tre interventi chirurgici per aver riportato gravi traumi al fegato. “La strada è ancora molto lunga – aggiunge la donna -, quelle macchine che in questi lunghi giorni ti hanno aiutata saranno lì a farlo ancora per qualche giorno ma noi siamo fiduciosi che tu continui a combattere come hai fatto fino a oggi. Bentornata alla vita figlia nostra, ti amiamo più di noi stessi: babbo, mamma e Sofia”.

Infine un sentito ringraziamento per tutti coloro che in questi giorni hanno mostrato vicinanza e affetto, rispondendo all’appello per la donazione del sangue.

