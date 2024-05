“Azione sceglie Alessandra Zedda”. Così in un comunicato il il partito guidato da Carlo Calenda annuncia il sostegno alla candidata di centrodestra per le prossime elezioni comunali a Cagliari.

Una vera e propria giravolta, dopo il primo comunicato del 25 aprile scorso, in cui Azione dichiarava di voler sostenere l’avversario Massimo Zedda, candidato del centrosinistra.

“Dopo una profonda e aperta riflessione – spiega il comunicato a firma del senatore Giuseppe Luigi Cucca, di Franco Stara e del segretario provinciale Sebastiano Tola – sulla prospettiva e il contributo del nostro partito nel contesto elettorale in corso, abbiamo deciso di portare avanti un accordo politico e programmatico con la candidata a Sindaco Alessandra Zedda, la sola opzione che garantisce l’apertura reale e chiara di una strada che guarda al cambiamento”.

“Al centro di tutto – prosegue la nota di Azione – c’è sempre la città, i temi sui quali intervenire e, soprattutto, le misure e gli interventi da attivare nell’immediato per l’apertura di una nuova stagione di crescita e sviluppo. Ce lo chiede la Cagliari, la sua gente e chi la vive ogni giorno: cittadini e cittadine, realtà commerciali, aziendali e sociali, un corpo vivo che esprime il cuore pulsante della nostra Cagliari. Per queste ragioni, in un’ottica di dialogo e alleanza, abbiamo scelto un’interlocuzione con chi oggi esprime la vera novità politica su Cagliari: Alessandra Zedda. Una scelta per guardare avanti, per il bene della comunità, ma soprattutto, per realizzare un progetto di città concreto e innovativo”.

E ancora: “L’orizzonte, dunque, è quello di confermare una convergenza tematica e politica con le forze che oggi rappresentano l’anima liberale di Cagliari, le stesse forze che con coraggio e con una dialettica ininterrotta hanno dato voce ai valori e alla competenza di una donna come candidata a sindaco della città”.

“Pertanto – chiude la nota – Azione si proietta da oggi in un percorso che mette da parte l’indecisione e la poca chiarezza, favorendo al contrario un’alleanza che guarda al nuovo, in termini di proposta, di linguaggi e di nomi. Solo in questi termini Cagliari può fare un vero salto in avanti”.

