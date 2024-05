“Per volontà popolare, nomino te, Giovanni Ena, Alter Nos, per rappresentare l’Amministrazione in tutte le manifestazioni che si organizzeranno in onore di Sant’Efisio Martire”.

La solenne cerimonia d’investitura del 368esimo Alter Nos, Giovanni Ena, ha affascinato Palazzo Bacaredda.

Con la tradizionale formula, la commissaria straordinaria Luisa Anna Marras ha infatti conferito al dirigente comunale la fascia tricolore e il prestigioso “Toson d’oro”, simbolo di onore risalente al regno di Carlo II di Spagna nel 1679.

L’evento ha coinvolto non solo le istituzioni e l’Arciconfraternita del Gonfalone, ma anche gli affetti familiari, amici e colleghi di Ena, rendendo la cerimonia particolarmente partecipata e toccante.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it