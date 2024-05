La Presidente della Regione, Alessandra Todde, ha partecipato nella giornata odierna alla Festa di Sant’Efisio a Cagliari.

Sui social, così com’è capitato col nostro speciale (che potete leggere qui), ha lasciato un pensiero dedicato al martire glorioso.

“È un rito che affonda le proprie radici nella nostra ricchezza culturale e religiosa, che trova forma nei costumi, nei canti e nei suoni di un’isola ancestrale, che si rinnova di anno in anno nel culto di Efisio, coinvolgendo associazioni, istituzioni, devoti e cittadini che vengono a Cagliari per assistere da tutta la Sardegna e da varie parti del mondo. Sarà un onore per me prendere parte alla Festa ed essere testimone, anche al di là del mio ruolo, di un evento straordinario che in tantissimi conoscono e seguono anche fuori dall’Isola. Non è un caso che la risonanza della manifestazione attragga e accolga ogni anno migliaia di turisti. La storia di Efisio è un esempio di virtù, di forza, di determinazione, di protezione, di liberazione e attorno a lui si riunisce una Sardegna che merita di vivere i migliori anni della propria storia. Chiedo dunque che il Santo continui a vegliare su tutto il popolo sardo, aiutando ciascuno di noi a realizzare i propri desideri”.

