Lorenzo Sonego è sbarcato in Sardegna per giocare il torneo Challenger 175 di Cagliari. Una manifestazione che lo rivede tra i protagonisti dopo la vittoria del 2021 nell’Atp 250.

Il tennista ha espresso in conferenza stampa i suoi auspici per il torneo.

“Voglio dare l’anima, a Cagliari ho vinto gia. Voglio lottare su ogni punto per rivivere quelle belle emozioni. Giocare a Cagliari per me è un’emozione speciale”.

