In occasione della Festa del Lavoro, si è tenuta ieri nella sala consiliare del Palazzo Regio di Cagliari, la cerimonia di consegna delle Stelle al merito del Lavoro, conferite dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia ha avuto inizio con i saluti istituzionali del prefetto Giuseppe De Matteis e della presidente della Regione, Alessandra Todde.

L’onorificenza è destinata a ricompensare le lavoratrici e i lavoratori che nel corso della carriera si siano distinti per particolari meriti di perizia e laboriosità ed è stata consegnata a 25 nuovi Maestri del Lavoro, provenienti da tutta l’Isola ed impiegati nei vari settori produttivi.

Ecco i premiati: Campo Orazio Pietro e Caria Maria Cecilia, entrambi impiegati in pensione rispettivamente della Special Car spa di Oristano e della Special Car spa di Elmas; Chessa Giovanni, impiegato in pensione della Cassa Edile del Nord Sardegna – Sassari; Colombu Annalisa, impiegata della Enel Grids srl – Cagliari; Desole Angelo, impiegato in pensione della Cassa Edile del Nord Sardegna – Sassari; Fiori Monica, impiegata della Ditta Claudia di Militello Claudia – Oristano; Guido Anna, impiegata di Poste Italiane spa – Nuoro; Lai Valentina, inquadrata come quadro della E-distribuzione spa – Cagliari; Loche Franca, inquadrata come quadro della Banca Nazionale del Lavoro spa Gruppo BNP Paribas – Cagliari; Marini Giuseppe, impiegato ex op. di Enel Produzione spa – Portoscuso; Mazoni Maria Antonietta, inquadrata come quadro del Banco di Sardegna spa – Tonara; Murgioni Gianluca, impiegato ex op. dell’Eso srl – Sarroch; Murroni Giuseppe e Nonne Elisa, rispettivamente operaio ed impiegata della Nuova Special Car spa di Elmas; Olla Pierpaolo, operaio della ditta Vacca Nicola di Vacca Nicola e Gianmauro srl Gruppo Special Car – Elmas; Perra Giovanni, inquadrato come quadro di Poste Italiane spa – Cabras; Picci Luciana Alessandra, impiegata della Interservice srl – Cagliari; Pirone Bruno e Ruggiu Vanda, entrambi inquadrati come quadri rispettivamente del Banco di Sardegna spa – Sassari e del Banco di Sardegna spa – Bosa; Salaris Antonio, inquadrato come quadro della Malesci Istituto Farmacobiologico spa – Regione Sardegna; Sangiovanni Eugenio, Dirigente dalla A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite srl – Regioni Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte; Scura Giuseppe, Dirigente della Confcommercio Sud Sardegna – Cagliari; Serra Marco Antonio, impiegato di Enel Produzione spa – Assemini; Sini Giovanni Battista, impiegato della Fiume Santo spa – Fiume Santo; Vacca Ferdinando, inquadrato come quadro ex op. pens. della Special Car Group spa – Elmas.

