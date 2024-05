Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Si trovava in sella alla sua bicicletta quando per cause ancora da accertare è stato travolto da un pullman. Dramma questa mattina in via Sarcidano ad Assemini, dove un anziano di 76 anni è morto in un incidente intorno alle 11.30.

Il bus si è subito fermato e l’autista ha prestato immediato soccorso all’uomo, mentre il 118 è intervenuto subito dopo con un’ambulanza. Inutili i tentativi di salvare il 76enne. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi di legge.

