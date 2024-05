Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Dopo i dissidi, gli strappi e le minacce, il Psd’Az torna ad allearsi col centrodestra in tutta la Sardegna. In particolare a Cagliari e Alghero per le elezioni comunali 2024.

Ad Alghero, il Psd’Az sosterrà candidato sindaco Marco Tedde. La notizia era nell’aria: due giorni fa, infatti, i sardisti non hanno sottoscritto il documento di costituzione del polo centrista guidato da Francesco Marinaro.

A Cagliari invece manca solo l’ufficialità. Dopo il no di Giuseppe Farris, i sardisti sono tornati a dialogare con Alessandra Zedda, trovando un accordo. Stessa decisione per gli “scissionisti”: Gianni Chessa sta lavorando ad una lista, Sardegna Popolare, che darà supporto alla candidatura della ex assessora regionale.

