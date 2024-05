Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Incidente stradale intorno a mezzanotte sulla sp 10M verso Ozieri. Tre autovetture sono rimaste coinvolte in un brutto scontro frontale per circostanze ancora da chiarire e quattro persone sono rimaste ferite.

Subito l’intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona ed estrarre i feriti, che sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Ozieri. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.

