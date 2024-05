Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Quattro veicoli coinvolti e un ferito. Questo il bilancio dell’incidente di questa mattina sulla ss195 a Capoterra, poco prima dello svincolo per la lottizzazione Picciau. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 8, con una delle auto coinvolte che è finita sulla ringhiera che separa la strada dal marciapiede.

Ferita una persona coinvolta. Sul posto un’ambulanza del 118 per i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. Traffico bloccato in entrambe le direzioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it