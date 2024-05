Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Paura questa notte per due anziani a Settimo San Pietro. Ieri sera i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Valle d’Aosta per un incendio che ha coinvolto un’abitazione dove risiedono due persone di 87 e 84 anni. Le fiamme sono divampate intorno alle 19, propagandosi per tutto il piano terra della casa di due piani.

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha permesso il soccorso degli occupanti e ha evitato che le fiamme colpissero anche il piano superiore. Le operazioni si sono protratte sino alle 21 circa e per i due anziani non si è reso necessario il ricovero in ospedale da parte del 118 arrivato sul posto con un’ambulanza.

