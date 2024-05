Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Una corsa contro il tempo. Yerry Mina e Alberto Dossena vogliono esserci per la sfida in programma domenica alle 12.30 all’Unipol Domus contro il Lecce. Per il Cagliari è una sfida che vale una stagione, ma vista la debacle di Genova l’urgenza di riavere i due centrali titolari è assoluta.

Nell’allenamento di ieri i rossoblù hanno ritrovato Makoumbou dopo lo stop per la febbre, mentre Mina e Dossena hanno proseguito il lavoro personalizzato insieme a Oristanio, Pavoletti e Viola. Out Jankto e il lungodegente Mancosu.

Alle 13 di oggi la conferenza stampa di mister Ranieri potrebbe dire di più sugli eventuali rientri in gruppo.

