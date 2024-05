Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

“Una sfida nel segno dell’unità e della coesione”. Questo il messaggio lanciato dalla candidata sindaca per il centrodestra, Alessandra Zedda, nella conferenza stampa che, oggi, venerdì 3 maggio, ha presentato la coalizione che la sostiene per le elezioni comunali a Cagliari.

“Oggi si completa la coalizione di centrodestra civica e liberale con la partecipazione del Psd’Az, del Movimento civico Sardegna Popolare per Cagliari e del partito Azione: una coalizione che vuole essere guida per la città di Cagliari in modo unito, concertato, e condiviso, per la crescita e il benessere della città – ha detto Zedda – una guida per la città che vede interventi importantissimi sotto il profilo della sicurezza, delle infrastrutture, della mobilità, del traffico, della pulizia e del decoro per garantire una vivibilità e una sostenibilità che sono sinonimo di crescita e di progresso”.

Presenti alla conferenza stampa i leader dei partiti e delle liste civiche che hanno fatto sintesi sul nome di Alessandra Zedda candidata sindaca: Alleanza Sardegna, Mimmo Solina; Anima di Sardegna, Alessandra Zedda; Azione, Sebastiano Tola; Forza Italia, Antonello Picci; Fratelli d’Italia, Antonello Floris; Lega, Michele Ennas; Movimento Civico, Simone Paini; Sardegna al centro 2020, Alberto Urpi; PLI, Bobo Sorcinelli; Psd’Az, Maurizio Porcelli; Riformatori, Umberto Ticca; Sardegna Popolare per Cagliari, Gianni Chessa; Udc, Gianluca Mosca.

“Siamo insieme per i valori che tengono unito da sempre il centrodestra e per lavorare con un programma condiviso – ha aggiunto Zedda – La fase di ascolto con la cittadinanza, che abbiamo sempre avuto e che non è mai venuta meno, ci consente di finalizzare la nostra piattaforma programmatica per Cagliari, all’insegna dello sviluppo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it