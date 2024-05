Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

In seguito a un controllo della Polizia amministrativa e sociale di Cagliari, son stati trovati due minorenni all’interno di in un locale autorizzato all’esercizio di raccolta scommesse su eventi sportivi ippici e non sportivi.

Ai due giovani era stato consentito l’ingresso senza che venisse chiesto loro un documento di identità.

Ora l’attività rischia la chiusura fino ad un massimo di 30 giorni e una sanzione di oltre 6000 euro.

