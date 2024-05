Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Nella giornata del 1° maggio la la Polizia amministrativa e sociale di Cagliari ha svolto diversi controlli in alcuni locali del Poetto, in particolare quelli ubicati nel litorale Quartese.

Tra le attività controllate, è emerso che una di queste, che aveva pubblicizzato sui social un evento musicale con diversi dj, ha predisposto per l’evento attrezzature e strutture prive dei necessari requisiti di sicurezza, oltre ad occupare abusivamente parte della spiaggia antistante.

All’esito del controllo, le stesse sono state rimosse e il titolare è stato sanzionato per le irregolarità riscontrate.

Un secondo locale, poco distante, è stato sanzionato in quanto era in corso un evento di danza non autorizzato, peraltro con una presenza di avventori superiore rispetto alle uscite di sicurezza presenti. Queste ultime, infatti, in caso di emergenza non avrebbero garantito un deflusso rapido e ordinato delle persone, mettendo a rischio la loro incolumità.

