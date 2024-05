Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Paura all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia, dove un piccolo aereo dell’Enav è finito fuori pista.

Da quanto si è appreso, il velivolo avrebbe avuto dei problemi in fase di atterraggio. Non si conoscono ancora le cause: si pensa al forte vento oppure alla rottura di uno pneumatico.

A bordo erano presenti tre persone, tutte fortunatamente illese.

L’episodio è accaduto questo pomeriggio attorno alle 13,30. Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che ha rimesso in sicurezza la pista.

Per completare le operazioni, l’aeroporto è stato chiuso: i voli in partenza subiranno ritardi, mentre quelli in arrivo son dirottati ad Alghero.

