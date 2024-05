Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Claudio Ranieri ha una gran dote: esser sempre focalizzato sull’obiettivo da raggiungere. Anche al di là degli inciampi, come quello che il Cagliari ha vissuto a Genova. Ecco perché quella col Lecce è la partita giusta per lanciarsi verso la salvezza.

Le sue parole in conferenza stampa:

La necessità di reagire. “Sicuramente la sconfitta contro il Genoa è stata una doccia gelata. Forse ci voleva, perché dopo aver fatto una serie di partite così importante, questa volta i nostri avversari ci hanno ‘mangiato’. Alla squadra ho detto di dimostrare di saper reagire. Lo abbiamo fatto più volte, ma qui siamo sul rettilineo finale, dobbiamo fare del nostro meglio”.

L’importanza della gara. “Incontreremo una squadra che è praticamente salva, è tra le prime in serie A con il Verona per duelli ingaggiati e vinti a partita. Gotti ha dato tranquillità, consapevolezza ai suoi calciatori. Il Lecce è una squadra compatta, determinata, molto intraprendente. Cercheranno di vincere, così come noi: domenica sarà importante fare risultato, può essere un passo determinante per il raggiungimento del nostro obiettivo”.

Il sostegno del pubblico. “I nostri tifosi sono sempre stati dalla nostra parte: domenica dovranno darci la loro consueta spinta, trasmetterci la loro voglia di lottare per vincere. Contro il Lecce ci saranno da sudare le proverbiali sette camicie: ci attende una partita difficile. Mi auguro sempre che i nostri tifosi siano orgogliosi di noi, della loro squadra. Io sono contento quando vedo i nostri tifosi felici”.

