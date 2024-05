Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Giuseppe Farris, candidato alle elezioni comunali di Cagliari 2024, continua a pizzicare la rivale Alessandra Zedda. In particolare dopo la conferenza stampa di stamane della candidata del centrodestra, che sarebbe alla guida di un “campo lungo” da leghista.

“Apprendo, anche se non ne avevo alcun dubbio, che il loro programma elettorale, ad oggi, non esiste ancora. Per il resto, l’azione amministrativa che immaginano (eterodiretta da alcuni dirigenti del Comune) sarà in perfetta continuità con la giunta Truzzu” dichiara.

E aggiunge come la continuità sia confermata dalla candidatura di Alessio Mereu e Gabriella Deidda, ex assessori con Truzzu.

Ma è soprattutto sulla fase d’ascolto alla cittadinanza dichiarata dalla Zedda che Farris scatta dalla sedia.

“Snocciola una serie di temi copiati, pedissequamente, da quanto CiviCA 2024 (che ha ascoltato 10.063 cagliaritani sul campo) sta narrando da Ottobre 2023. Mi ricorda quei compagni di classe che non avevano voglia di studiare e copiavano dai compagni di banco“.

Per questo si aspetta che gli elettori sappiano distinguere tra “l’originale e la copia” una volta alle urne.

