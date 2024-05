Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

La Sardegna è la seconda in Italia tra le mete più avventurose. Lo dimostra una classifica redatta dal sito Holidu: in testa si piazza la Sicilia.

L’isola supera di appena una attività la Toscana: 77 a 76. Mentre sono ben 203 quelle siciliane. Ma ecco la spiegazione che ne dà il portale:

“La Sardegna, con le sue meravigliose coste e paesaggi selvaggi, offre un totale di 77 emozionanti attività per gli amanti dello sport estremo. Sebbene non ci siano attività di rafting e tubing, la regione brilla con 55 avvincenti percorsi di fuoristrada e mountain bike (uno imperdibile è nei pressi di Sant’Antioco). Per coloro che cercano l’adrenalina pura, c’è anche una esperienza di paracadutismo, mentre i 15 percorsi di kayak permettono di scoprire le acque turchesi dell’isola, cui si aggiungono i 6 percorsi acrobatici sugli alberi. Insomma: quale che sia la passione dei suoi visitatori, la Sardegna promette avventure indimenticabili e difficilmente eguagliabili“.

