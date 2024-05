Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Pier Luigi Ledda è il nuovo segretario generale della Cisl Sardegna. Da sette anni ai vertici del sindacato a Sassari, Ledda, 58 anni, laureato in Scienze Politiche, succede a Gavino Carta che si è dimesso a metà del suo secondo mandato.

“Lo sviluppo dell’Isola deve coniugare la crescita economica con la coesione e la solidarietà sociale. Alla produzione di un maggior valore aggiunto si deve affiancare la certezza di una consistente occupazione, un corretto equilibrio tra aree, una più equa redistribuzione della ricchezza”.

Per Ledda obiettivi che la Sardegna non può raggiungere da sola: “È necessario perseguire con decisione il confronto tra Stato e Regione e riscrivere il suo patto negoziale, e su questa linea tutti i soggetti sociali devono essere impegnati in prima linea con uno sforzo comune. Deve essere costruito un rapporto più stretto tra la Sardegna, le politiche europee e i rapporti euro mediterranei”.

