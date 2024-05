Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Iniziano i playoff di Serie C e la Torres attende di poter scendere in campo al Vanni Sanna per iniziare la sua scalata alla promozione in B.

L’attaccante Francesco Ruocco, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha descritto tutta la propria carica in vista del debutto.

“In città c’è una bella aria. Sarebbe incredibile portare per la prima volta la Torres in B. Faremo di tutto per entrare nella storia. Se arriviamo con la testa giusta, possiamo dire la nostra. Proveremo a fare la storia“.

