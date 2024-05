Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Sardegna protagonista del Salone internazionale del libro di Torino.

In occasione della 36esima edizione, il prossimo venerdì 10 maggio, alle ore 12, all’Auditorium del Centro Congressi del Lingotto, i professori Alessandro Barbero (Università del Piemonte Orientale) e Alessandro Soddu (Università di Sassari) presenteranno i volumi Il tempo dei vandali e dei bizantini e Il tempo dei giudicati pubblicati da Ilisso fra il 2022 e il 2023, e curati dalle archeologhe Sabrina Cisci (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna), Rossana Martorelli (Università di Cagliari) e dallo storico Giovanni Serreli (Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del CNR). I due volumi fanno parte della prestigiosa collana Cultura, Storia e Archeologia della Sardegna, diretta da Tatiana Cossu (Università di Cagliari).

Si tratterà di un’occasione unica per presentare e far conoscere a un vasto pubblico di lettori le specificità e l’universalità delle vicende politiche, religiose, economiche e culturali del Medioevo di Sardegna.

L’evento è sold out già da alcune settimane, ma una parte dei posti in sala sarà sempre disponibile senza prenotazione. Inoltre, sono previsti nel programma della Ilisso numerosi approfondimenti che si terranno presso lo stand dell’Aes, K106-L105, Padiglione 2. Tra questi, il 9 maggio ore 17,30, Alessandro Soddu e Giovanni Serreli converseranno su Eleonora d’Arborea e la Carta de Logu. Un incontro incentrato sulla famosa raccolta di leggi in lingua sarda, che ha attraversato diverse epoche rimanendo in vigore fino al 1827, e sulla sua promulgatrice Eleonora d’Arborea.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it