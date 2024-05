Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Sciopero di 48 ore degli infermieri del Brotzu. I professionisti del centro ospedaliero di Cagliari si fermeranno il 23 e 24 maggio.

Lo ha proclamato il sindacato Nursing Up, che denuncia “un’assistenza inadeguata e condizioni di lavoro demansionanti dovute all’assenza di operatori socio sanitari”.

La sigla sindacale in una nota parla di situazione “insostenibile”, con il numero di infermieri e oss “insufficiente per coprire i turni”, soprattutto “nei reparti di degenza in terapia intensiva e in pronto soccorso”.

Per il segretario regionale Diego Murracino, “l’analisi dei turni dei reparti evidenzia la presenza frequente di due soli infermieri per turno per oltre 20 pazienti ricoverati, con un rapporto di 1:12 ben lontano dal rapporto ottimale di 1:6”.

Ma non è tutto. “Nei reparti – aggiunge Murracino – dove è assente l’oss nel turno notturno, l’azienda riferisce la presenza di un unico oss-ausiliare che sarebbe disponibile a chiamata per fornire assistenza di base e igiene personale a oltre 600 pazienti presenti, un rapporto di 1:600 palesemente ridicolo e offensivo”.

Per questo il sindacato si rivolge direttamente alla Regione affinché “eroghi immediatamente al Brotzu nuove risorse economiche vincolandole all’incremento delle dotazioni di circa 150 infermieri e 400 oss”.

