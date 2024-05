Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero, intorno alle 11.20, sono intervenuti in Via Garibaldi per un incidente stradale tra un bus di linea ed un’autovettura.

Prima dell’impatto con l’auto, il bus è andato a colpire un palo dell’illuminazione pubblica, causandone la sua caduta.

Sul bus viaggiavano 5 persone, tutte trasportate all’ospedale di Alghero, compreso l’autista.

Anche gli occupanti della macchina, tra cui una bambina che era all’interno, sono stati portati al Pronto soccorso per accertamenti.

In corso d’accertamento le cause dell’incidente. Sul posto, 118 Polizia Locale e operai dell’Enel.

