Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Questa mattina intorno alle 08.30, a Sestu, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Cagliari per ricettazione e riciclaggio un 21enne del posto e un 22enne di Gonnosfanadiga. I militari hanno fermato i due a conclusione delle indagini per un furto patito da un 56enne.

I Carabinieri hanno trovato in possesso del giovane sestese un motociclo Yamaha modello FZR600 con targa rubata, cedutogli dal 22enne nel mese di aprile. All’esito dei controlli si è accertato che il motociclo era stato rubato nel mese di aprile di 3 anni fa a danno di un 60enne quartese. Il motociclo e la targa sono stati sottoposti a sequestro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it