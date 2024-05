Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

La squadra 8A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lanusei è intervenuta nel pomeriggio alle ore 15:35 circa in agro di Villagrande in località Su Alavriche per il recupero di alcuni cuccioli abbandonati al di sotto di un ponte.

Nello specifico i cucciolotti sono stati rinvenuti chiusi all’interno di un bustone e posti all’interno di alcuni tubolari in ferro dal diametro di 50 cm posti sul ciglio della strada.

Complicate le operazioni di recupero che hanno portato a salvare i cucciolotti, anche se sfortunatamente qualcuno era già deceduto all’arrivo della squadra sul posto.

Dopo aver prestato i primi soccorsi grazie alla collaborazione con la polizia locale e i carabinieri i cuccioli sono stati consegnati alle cure di un canile di Lanusei.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it